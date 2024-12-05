Нутрициолог Сафронова: у 70% детей в РФ выявляют дефицит витаминов B, E и бета-каротина

Нутрициолог Адиля Сафронова указала на актуальность вопроса дефицита витаминов у современных российских детей. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам медика, у 66% несовершеннолетних в РФ выявляется дефицит витаминов группы B, у 80% — бета-каротина. Кроме того, 30-40% сталкиваются с недостатком витамина E. Нехватку сразу трех витаминов имеют 70%, отметила специалист.

К провокаторам дефицитных состояний Сафронова отнесла интенсивные фазы роста и скачки физического развития. Влияние также оказывают стрессы и переменчивый аппетит. Особое внимание нужно обращать на детей с лишним весом и пищеварительными нарушениями, добавил сайт KP.RU.