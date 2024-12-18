Нутрициолог Русанова назвала имитированную икру и паштеты самыми вредными новогодними закусками

Клинический нутрициолог Дарья Русанова рассказала изданию Lenta.ru , что вместо вредных закусок с усилителями вкуса лучше выбрать натуральные продукты.

Привычные закуски за новогодним столом, такие как колбасы или паштеты, могут негативно сказаться на здоровье. Специалист рекомендует заменить их продуктами без добавления консервантов и усилителей вкуса.

«Самые вредные закуски — те, которые содержат много добавок и при этом обладают низкой пищевой ценностью. Это колбасы, имитированная икра, а также паштеты, консервы», — процитировал специалиста сайт kp.ru.

Продукты, содержащие искусственные красители, стабилизаторы и усилители вкуса, вредны для организма и микробиоты кишечника. Поэтому стоит отдать предпочтение нарезкам из цельного мяса и рыбы.