Нутрициолог рассказал, чем полезны финики и какой сорт выбрать

В России любители здорового питания оценят появление на рынке энергетических напитков из саудовских фиников, ведь эти ягоды богаты полезными веществами. Об этом РИА «Новости» рассказала живущая в Катаре тренер и нутрициолог из Казахстана Бак-Жулдыз.

«Финики — это очень полезная еда. Природные витамины, столько полезных веществ внутри. Даже сама косточка фиников богата клетчаткой, ее можно заваривать и пить в качестве электролитов», — рассказала она.

Нутрициолог посоветовала покупать финики премиального сорта «аджва». По ее словам, их выращивают только в Медине. Этот сорт менее сладкий и более сухой, поэтому не вызовет скачков сахара в крови.

На ПМЭФ ранее подписали соглашение о поставках в Россию энергетических напитков на основе фиников, а также расширении экспорта этих фруктов.

Ранее врач по медицинской профилактике Юлия Смирнова предупредила, что тяга к сладкому может сигнализировать о дефиците магния в организме. В этом случае стоит есть орехи, чиа или семена кунжута. Также можно самим сделать конфеты из фиников с грецким орехом или миндалем, а затем обвалять их в кокосовой стружке и какао.