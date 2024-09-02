Нутрициолог Пырьева: детям допустимо есть картошку фри раз в месяц

Не стоит запрещать детям есть картошку фри. Употребление этого блюда раз в месяц во время прогулки вполне допустимо, рассказала эксперт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, картошку фри стоит воспринимать как походную еду, не как деликатес. В противном случае строгое ограничение блюда с наказаниями приведет к ожирению и нарушениям пищевого поведения.

Нужно объяснять ребенку, что такая еда неполезная, однако полностью запрещать ее не стоит, отметила Пырьева.

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