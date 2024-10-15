Нутрициолог Пристанский посоветовал отказаться от хурмы на ночь

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский посоветовал избегать употребления хурмы перед сном. Об этом сообщил RT .

По его словам, если цель — снижение веса, нужно стараться не есть хурму за четыре часа до сна, так как она содержит много углеводов.

По мнению Пристанского, повышение уровня углеводов в вечернее время может затруднить засыпание, а также вызвать выброс инсулина. Эксперт предложил есть хурму в утренние или дневные часы.

При этом он подчеркнул, что нет строго ограничений на потребление хурмы. Главное — учитывать свой базальный обмен, который можно рассчитать с помощью специальных формул.