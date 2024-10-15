Нутрициолог Пришвина: газировка, красное мясо и виноград ускоряют биологические часы

Для замедления процессов старения необходимо тщательно следить за чистотой питания. Помимо алкоголя и вредной пищи, врагами молодости также являются красное мясо и некоторые фрукты, рассказала диетолог-нутрициолог и врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти».
Она отметила, что чрезмерное употребление мяса приводит к росту уровня холестерина в крови, что приводит к развитию атеросклероза. Газировка повышает газообразование и может провоцировать инсулинорезистентность.
Избыток сахара в бананах и винограде может стать причиной гликации, влияющей на естественную выработку коллагена, подчеркнула Пришвина.
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