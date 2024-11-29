Нутрициолог Порхун посоветовала есть больше апельсинов и хурмы в сезон простуд

В сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом важно укреплять иммунитет. Снизить риски заражения вирусом помогут продукты, богатые витамином С. Об этом рассказала «Газете.ru» нутрициолог Алла Порхун.

По словам специалиста, особое внимание следует уделить апельсинам, лимонам, грейпфруту и мандаринам. Также хорошими помощниками в укреплении иммунитета служат яблоки, бананы и хурма, которая имеет противовоспалительное свойство, передает сайт kp.ru.

Доктор также посоветовала добавить в свой рацион больше ягод. Черная смородина и малина сохраняют полезные качества даже в варенье, резюмировала Порхун.