Нутрициолог Порхун посоветовала есть больше апельсинов и хурмы в сезон простуд

В сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом важно укреплять иммунитет. Снизить риски заражения вирусом помогут продукты, богатые витамином С. Об этом рассказала «Газете.ru» нутрициолог Алла Порхун.
По словам специалиста, особое внимание следует уделить апельсинам, лимонам, грейпфруту и мандаринам. Также хорошими помощниками в укреплении иммунитета служат яблоки, бананы и хурма, которая имеет противовоспалительное свойство, передает сайт kp.ru.
Доктор также посоветовала добавить в свой рацион больше ягод. Черная смородина и малина сохраняют полезные качества даже в варенье, резюмировала Порхун.
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