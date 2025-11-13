Нутрициолог Попова предупредила о вреде покупных йогуртов для печени

Покупные йогурты могут негативно сказаться на здоровье из-за высокого содержания добавок, заявила нутрициолог Юлия Попова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, опасность продукта заключается в высоком содержании сахара и искусственных ароматизаторов.

«Избыток фруктозы в человеческом организме провоцирует рост холестерина и может стать причиной жировой болезни печени», — предупредила специалист.

Попова посоветовала обращать внимание на состав лакомства. Продукт должен содержать молоко и закваску, иметь жирность 2,5–4,5% и срок годности не более двух недель, добавил телеканал «Саратов24».