Нутрициолог Попова: мясо и птица являются основными источниками коллагена

Эксперт в области нутрициологии и парафармацевтики Юлия Попова выделила продукты, богатые коллагеном, в интервью для «Российской газеты» .

Она отметила, что основными источниками этого важного белка являются мясо, птица, рыба и морепродукты, написал RT.

«В них много таких аминокислот, как пролин, гидроксипролин и глицин, необходимых для его синтеза», — сообщила эксперт.

Попова также подчеркнула, что для оптимального синтеза коллагена в организме необходимо комбинировать животные белки с продуктами, содержащими витамин C. Среди таких продуктов она упомянула цитрусовые, киви, сладкий перец, квашеную капусту, листовые салаты и зелень.