Нутрициолог Юлия Попова дала советы по выбору сухофруктов. Прилавки даже с небольшим количеством плесени стоит обходить стороной, отметила эксперт в эфире телеканала « Санкт-Петербург ».

По ее словам, блеск на продукте может говорить о возможном содержании химикатов. Однако не все они вредны для организма.

«Обработка диоксидом серы — это допустимая обработка, потому что она защищает нас от бактерий, от патогенов и от плесени. Плесень гораздо страшнее остатков диоксида серы», — пояснила медик.

Перед употреблением, добавила специалист, сухофрукты необходимо промыть и замочить на 30-40 минут. Так, каустическая сода, используемая для обработки, легко удаляется горячей водой.