Нутрициолог Попкова: жирная рыба и фрукты в рационе повышают эффективность работы мозга

Рацион играет особую роль в эффективной работе мозга. Важно не пропускать приемы пищи и выбирать разнообразные блюда. Об этом рассказала дипломированный нутрициолог Ирина Попкова в беседе с «Газетой.ru».

Она посоветовала употреблять овощи и фрукты различных цветов. Кроме того, не стоит забывать про продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Так, жирная рыба, грецкие орехи и льняное масло положительно влияют на когнитивные функции.

По словам эксперта, для улучшения памяти и концентрации внимания необходимо поддерживать снабжение клеток кислородом. Отличный вариант — прогулки на свежем воздухе.

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