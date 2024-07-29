Нутрициолог Попкова: жирная рыба и фрукты в рационе повышают эффективность работы мозга

Рацион играет особую роль в эффективной работе мозга. Важно не пропускать приемы пищи и выбирать разнообразные блюда. Об этом рассказала дипломированный нутрициолог Ирина Попкова в беседе с « Газетой.ru ».

Она посоветовала употреблять овощи и фрукты различных цветов. Кроме того, не стоит забывать про продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Так, жирная рыба, грецкие орехи и льняное масло положительно влияют на когнитивные функции.

По словам эксперта, для улучшения памяти и концентрации внимания необходимо поддерживать снабжение клеток кислородом. Отличный вариант — прогулки на свежем воздухе.