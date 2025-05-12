Нутрициолог Попкова: трехдневный кефир содержит максимум полезных бактерий

Кефир — один из самых полезных кисломолочных продуктов, богатых пробиотиками, витаминами и минералами. На что стоит обратить внимание при выборе качественного продукта, рассказала практикующий нутрициолог и эксперт компании Biogenа Ирина Попкова в беседе с сайтом «Газета.Ru» .

По словам специалиста, первое, что нужно учитывать, — натуральность. В составе должны быть только молоко и закваска на кефирных грибках. Стоит избегать продуктов с добавками, загустителями и консервантами. Срок годности натурального кефира составляет не более 14 дней.

Еще один важный момент — возраст кефира. Трехдневный кефир наиболее полезен, так как в этот период он достигает пика пробиотической активности. Такой кефир содержит максимальное количество полезных бактерий, которые поддерживают микробиом кишечника и укрепляют иммунитет.

Третий критерий выбора — жирность. Кефир любой жирности, включая 3,2%, полезен для организма. Молочные жиры не мешают похудению, а способствуют сытости и усвоению жирорастворимых витаминов. Оптимальная порция кефира в день — 250–300 миллилитров.

Покупая кефир на рынке, всегда спрашивайте сертификаты качества продукции. Это гарантия безопасности продукта, подчеркнула Попкова.