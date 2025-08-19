Нутрициолог Попкова рассказала, что орехи нужны женщинам для синтеза половых гормонов

Многие боятся есть орехи из-за высокой калорийности. Насколько оправданы эти опасения, рассказала практикующий нутрициолог, медицинский редактор Ирина Попкова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, полезные жиры нужны женщинам для синтеза половых гормонов, поэтому их нельзя полностью исключать из рациона. Речь идет, например, об эстрогене, который отвечает за красоту и молодость.

«Оптимальная порция — 25–30 граммов в сутки (примерно небольшая горсть). Этого достаточно, чтобы получить пользу без перебора по калориям и наслаждаться вкусом», — отметила специалист.

Она посоветовала сочетать продукт с белковой пищей, например творогом или йогуртом.