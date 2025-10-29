Нутрициолог Попкова назвала облепиху и клюкву самыми полезными осенними ягодами

Облепиха, клюква и брусника — самые полезные осенние ягоды, так как они способствуют укреплению здоровья в холодное время года. Об этом рассказала нутрициолог Ирина Попкова в беседе с « Газетой.ru ».

Специалист объяснила пользу таких плодов содержанием органических кислот, антиоксидантов и клетчатки.

«Они поддерживают сердечно-сосудистую систему, улучшают пищеварение и дарят энергию. Оптимальной суточной порцией считается 100–150 граммов», — подчеркнула эксперт.

По словам Попковой, облепиха занимает первое место благодаря своему уникальному составу. В ней содержатся жирорастворимые витамины A, E и K, а также полиненасыщенные жирные кислоты. Клюква полезна для профилактики простудных заболеваний и помогает при воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы. Брусника ценится за свои антисептические и мочегонные свойства.