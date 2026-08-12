Нутрициолог Писарева посоветовала есть окрошку в жару

Писарева сообщила, что летом лучше есть продукты с высоким содержанием воды и те, которые легко перевариваются. К ним относятся огурцы, томаты, арбузы, дыни, кабачки, зелень и ягоды.

В качестве белка врач рекомендовала рыбу, морепродукты и белое мясо. Также в рацион можно добавить кисломолочные продукты. Писарева посоветовала питаться дробно, небольшими порциями, а не ограничиваться двумя-тремя плотными приемами пищи.

В жару стоит отказаться от жирной и жареной пищи, больших порций красного мяса и горячих супов. Вместо них подойдут салаты, окрошка, гаспачо и другие холодные блюда.

Фастфуд, салаты с майонезом и кремовые десерты врач также посоветовала исключить: при высокой температуре они быстро портятся.