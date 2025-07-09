Нутрициолог Павлова отметила, что тошнота и бессонница могут указывать на наличие паразитов у детей

Летом ребенок особенно уязвим к неприятным неожиданноям в виде простуды, когда хочется наслаждаться солнцем и свежим воздухом. Нутрициолог Галина Павлова поделилась с «ФедералПресс» секретами укрепления детского иммунитета в сезон отдыха.

«Лето — идеальное время для профилактики. Именно сейчас можно заложить крепкий иммунитет и уберечь ребенка от постоянных простуд осенью и зимой», — уверена Галина Павлова.

Первый шаг к здоровью — грамотная диагностика. Необходимо понять, каких веществ не хватает организму, прежде чем принимать витамины. Для этого достаточно сдать анализы крови и мочи, пройти визуальную оценку состояния и ответить на вопросы анкеты о симптомах.

Второй шаг — выявление паразитов. Павлова сравнивает ситуацию с дракой против двух противников: «Если в организме поселились непрошеные гости, иммунитет просто не сможет работать». Тошнота, проблемы с кожей, потливость и бессонница могут быть признаками наличия паразитов. Их выявление и последующее очищение организма — обязательный этап.

Третий шаг — восстановление микрофлоры кишечника. Более 70% иммунных клеток находятся в кишечнике, поэтому без здоровой микробиоты любые усилия будут бессмысленны. Правильное питание, пробиотики и поддержка ферментативной функции помогут восстановить микрофлору.