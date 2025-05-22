Нутрициолог Парамонова объяснила, что на эффективность похудения влияет уровень гормонов щитовидной железы

Специалист в области когнитивно-поведенческой терапии бессонницы и нутрициолог Светлана Парамонова в беседе с sovainfo.ru поделилась информацией о том, что может мешать снижению веса и в каких случаях стоит обратиться за медицинской помощью.

Эксперт подчеркнула, что резкое увеличение веса при правильном питании и активном образе жизни — это повод посетить врача. Кроме того, Парамонова обратила внимание на важность учета наследственных факторов риска. Слабость и усталость могут быть признаками проблем со здоровьем.

«Сильное чувство голода постоянно тоже может сигналить о нарушениях в работе органов и пищеварения. В самом деле, очень много сигналов, которые могут быть со всем связаны. Поэтому лучше просто пойти и сдать анализы», — цитирует специалиста сайт RT.

Нутрициолог также отметила, что для эффективного похудения необходимо проверить уровень гормонов щитовидной железы (ТТГ), кортизола и лептина.