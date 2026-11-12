Нутрициолог Пантус назвала суп необязательным блюдом на обед

Суп полезен для рациона, однако не является обязательным условием для поддержания здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нутрициолог Анастасия Пантус.

По словам специалиста, организму важно поступление достаточного количества белка, клетчатки, полезных жиров и углеводов, а не число сменяемых блюд. Полноценный обед могут составить салат и второе — например, овощи с оливковым маслом, рыба или индейка и гречка.

Пантус отметила, что суп способен заменить весь прием пищи, только если он достаточно сытный и густой — с курицей, чечевицей, крупой и овощами. Чашка прозрачного бульона такой питательностью не обладает. Чтобы проверить пользу супа, эксперт посоветовала мысленно убрать жидкость: если в тарелке остались преимущественно овощи, обед стоит дополнить яйцом, рыбой, курицей или фасолью.