Нутрициолог Панова рассказала, что употребление сладостей может повлиять на преждевременное старение

Нутрициолог Ольга Панова поделилась информацией о неочевидных причинах быстрого старения в беседе с «Радио 1» . Специалист подчеркнула, что привычка употреблять сладости для улучшения настроения, даже при отсутствии голода, может негативно сказаться на здоровье, особенно у женщин.

Избыток сахара мешает формированию коллагена и ускоряет процессы старения, способствуя появлению морщин, написали «Известия».

Панова отметила, что проблема не ограничивается только явными сладостями. Скрытый сахар, содержащийся в соусах и выпечке, а также привычка завершать прием пищи десертом без реальной потребности, также могут навредить. Эксперт предложила переключать внимание на общение вместо употребления сладкого «за компанию» или по инерции.