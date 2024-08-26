Нутрициолог Панова рассказала, что лишний вес для ребенка особенно опасен в возрасте 5 лет и пубертате

Ожирение представляет серьезную угрозу для развивающегося организма. Об этом радио Sputnik рассказал президент Национального союза «Здоровье наших детей» и нутрициолог Ольга Панова.

Она указала на два критических момента, когда следует особенно внимательно отслеживать массу тела ребенка. Для детей крайне важно избегать избыточного веса в возрасте пяти лет и в период полового созревания.

Эксперт подчеркнула, что эти этапы характеризуются резким ростом организма, и если в эти моменты у ребенка появляется лишний вес, то значительно возрастает вероятность развития ожирения или диабета второго типа в будущем.

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