Нутрициолог Панова призвала добавить в осенний рацион квашеную капусту, индейку, лук и чеснок

Диетолог и нутрициолог Ольга Панова в беседе с радио Sputnik назвала продукты, способствующие защите иммунитета в сезон простуд.

Как пояснила медик, дефицит полезных веществ может снижать эффективность иммунной системы на 50-70%. Всего 200 граммов квашеной капусты в день, по словам Пановой, обеспечивает до 70% дневной нормы витамина С.

«100 граммов индейки содержат почти 30 граммов высококачественного белка. Это 60% от дневной нормы для взрослого человека», — добавила эксперт.

Панова также призвала включить в осенний рацион природные антибиотики, такие как чеснок и лук. Экстракт этих растений подавляет рост и размножение более 20 видов болезнетворных бактерий и вирусов, уточнила специалист.