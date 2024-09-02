Нутрициолог Панова: орехи в рационе школьника полезны для работы мозга и гормональной системы

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как организовать питание школьника. Меню должно включать сбалансированные блюда, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, в рацион следует добавить растительные и животные белки, например мясо или яйца. Данные продукты нужны для развития и роста. А вот для работы мозга и гормональной системы полезны орехи, а также масла.

Панова напомнила о необходимости клетчатки, которая требуется для нормального пищеварения. Источниками являются различные фрукты и овощи.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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