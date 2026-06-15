Нутрициолог Панова назвала кокосовое молоко одним из самых калорийных

Сегодня гурманы отмечают Всемирный день молока. На полках магазинов можно найти разнообразные виды этого напитка: классическое коровье, безлактозное, овсяное, кокосовое и многие другие. Многие считают растительные альтернативы более полезными, но эксперты советуют обращать внимание на состав и питательную ценность, передала «Вечерняя Москва» .

Классическое коровье молоко остается важным источником белка, кальция и витаминов группы B. Оптимальной считается жирность 2,5–3,5%. Для людей с непереносимостью лактозы хорошей альтернативой может стать безлактозное молоко, которое легче усваивается.

Среди растительных напитков одним из самых популярных остается овсяное молоко. Нутрициолог Ольга Панова отмечает, что важно выбирать продукт без добавления сахара.

«Если вы хотите снизить калорийность рациона, овсяное молоко без сахара — один из самых удачных вариантов для каш и напитков», — объясняет эксперт.

Соевое молоко считается наиболее близким к коровьему по содержанию белка. Однако в миндальном и рисовом молоке белка значительно меньше. Врач-диетолог Александра Ноев обращает внимание на то, что не все растительные напитки одинаково полезны. «В составе часто встречаются сахар, загустители, эмульгаторы и другие добавки. Чем их меньше, тем лучше для здоровья», — отмечает специалист.

Кокосовое молоко, несмотря на свою популярность, является одним из самых калорийных за счет высокого содержания насыщенных жиров.