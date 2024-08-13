Многие пытаются получить максимум витаминов из продуктов в летний период. Однако в таком случае возрастает риск набрать лишние килограммы. Как грамотно организовать рацион, рассказала нутрициолог Ольга Панова в беседе с радиостанцией Sputnik .

В качестве перекуса врач посоветовала выбирать сезонные ягоды, которые являются низкокалорийным источником полезных веществ. А вот добавлять к плодам мороженое, сливки или печенье не стоит, отметила медик.

Она также рекомендовала употреблять больше напитков из ягод и овощей в жару. Сахар в них лучше заменить на мед.