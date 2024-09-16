Нутрициолог Панова: для школьных перекусов подойдут небольшие бутерброды и нарезанные яблоки

Президент Национального союза «Здоровье наших детей», нутрициолог Ольга Панова в беседе с радиостанцией Sputnik дала советы родителям, как правильно собирать ланч-бокс для ребенка в школу.

По словам эксперта, взрослым следует готовить такую еду, которую ребенок захочет есть, а не принесет домой нетронутой.

«Например, ребенок любит помидорки черри, надо их положить. Любит пиццу — сделать ее на основе творожного теста. Нравятся чипсы — положить овощные с минимальным количеством соли», — сообщила Панова.

Нутрициолог отметила, что у детей не будет возможности хранить приготовленную еду в холодильнике, поэтому следует выбирать такой ланч-бокс, который не портится. Для перекуса хорошо подойдут небольшие бутерброды, нарезанные яблоки и канапе, добавила специалист.