Нутрициолог Панкова предупредила, что жирная, острая или сладкая еда может ухудшить самочувствие в жару

В жаркую погоду привычные продукты могут негативно сказаться на организме. Лектор Общества «Знание», диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова рассказала «ФедералПресс» , какие блюда усиливают перегрев, провоцируют обезвоживание и могут вызвать отравление.

По словам эксперта, в жару организм работает на пределе. Жирная, острая или сладкая еда может ухудшить самочувствие. Тело перегревается изнутри, теряет воду и минералы, что создает риск для сердца, сосудов и ЖКТ.

Панкова отметила, что алкоголь — один из главных провокаторов обезвоживания. Даже бокал вина нарушает терморегуляцию и усиливает нагрузку на сердце. Сладкие газировки и пакетированные соки тоже опасны из-за избытка сахара. Лучшими альтернативами станут простая вода, несладкие морсы и домашние напитки без газа.

Диетолог предостерегла от употребления жирного мяса и фастфуда. Их переваривание ведет к внутреннему перегреву. Вместо этого лучше выбирать отварную или запеченную курицу, рыбу, растительные белки, окрошку или свекольник.

Майонез и другие жирные соусы в жару несут риск отравления. При высоких температурах они становятся благоприятной средой для бактерий. Для заправки лучше использовать натуральный йогурт, оливковое масло с лимоном или соевый соус с имбирем.

Панкова подчеркнула, что важно пить прохладную (не ледяную!) воду, есть легкие блюда с овощами и фруктами, исключить жареное, тщательно мыть продукты и хранить блюда в холоде. Если нет аппетита, не стоит заставлять себя есть — можно просто съесть фрукт или сделать глоток воды.