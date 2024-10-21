Нутрициолог Осипова рассказала, что продукты без глютена содержат больше углеводов, чем их аналоги

Людям, желающим сбросить лишние килограммы, стоит быть аккуратные с продуктами, которые зарекомендовали себя как диетические. Об этом Life рассказала нутрициолог Екатерина Осипова.
Например, многие продукты без глютена содержат больше углеводов и калорий, чем их аналоги. Эксперт пояснила, что замена обычного хлеба на безглютеновый не всегда приводит к снижению калорийности рациона. Тоже самое касается и энергетических батончиков, которые имеют в своем составе большое количество сахара и искусственных добавок.
В смузи, как заметила Осипова, добавляют подсластители и убирают клетчатку в виде мякоти. Подобные напитки способствуют резким скачкам сахара в крови.
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