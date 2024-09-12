Нутрициолог Осипова призвала осенью включить в рацион питания больше ярких овощей

Чтобы осенняя хандра переносилась легче, необходимо включить в рацион больше ярких овощей, а также придерживаться регулярного питания. Об этом Пятому каналу рассказала нутрициолог Екатерина Осипова.

Особенно полезны в это время года тыква, морковь, свекла, яблоки и груши. Все эти овощи и фрукты содержат антиоксиданты, которые укрепляют иммунную систему и защищают от простуд, написал сайт kp.ru.

Осенью хорошо употреблять настойку из шиповника, оставленного в тепле на ночь. Как пояснила Осипова, эти ягоды содержат большой запас витамина С.