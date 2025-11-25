Нутрициолог Орлова предупредила о рисках избыточного потребления белка

Нутрициолог Юлия Орлова сообщила Lenta.ru , что чрезмерное употребление белка может вызвать нарушение водно-солевого баланса, перегрузку почек и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Эксперт подчеркнула: «В случае с белком "больше" не равно "лучше". Чрезмерное потребление, то есть больше 2,5–3 граммов на килограмм веса, не приносит дополнительной пользы и может вызывать ряд проблем».

По словам Орловой, при избытке белка в рационе может возникать дефицит клетчатки, витаминов и сложных углеводов. Кроме того, чрезмерное употребление жирных мясных продуктов повышает уровень холестерина в организме, написал RT.

