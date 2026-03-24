Нутрициолог Орлова предложила включить в весеннее меню теплый салат с чечевицей и зеленью

Нутрициолог Юлия Орлова посоветовала весной делать акцент на ежедневном употреблении овощей и зелени, включать белок в каждый прием пищи, а также не забывать о продуктах, богатых витамином C и железом. Об этом сообщил MIR24.TV .

Специалист предложила включить в рацион овощные супы, омлеты с зеленью, рыбу, а также птицу с брокколи.

«ВОЗ рекомендует ежедневно потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов», — напомнила эксперт.

Кроме того, она рекомендовала добавить в весеннее меню теплый салат с чечевицей и зеленью — это источник белка и клетчатки, который обеспечивает сытость без лишних калорий. Заправкой может стать соус из лимонного сока, оливкового масла, горчицы и соли.