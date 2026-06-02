Нутрициолог Оганесян перечислила главные ошибки, которые мешают похудеть

Клинический нутрициолог, биохимик Виолетта Оганесян рассказала NEWS.ru , какие распространенные ошибки могут помешать эффективному похудению. По ее мнению, даже при «научном» подходе к диетам организм способен запустить скрытые механизмы, которые будут препятствовать снижению веса.

Оганесян выделила три основных момента, которые могут свести на нет все усилия по похудению. Во-первых, недостаток сна может нивелировать эффект от диеты. Если человек спит меньше шести-семи часов в сутки, организм начинает расщеплять преимущественно мышцы, а не жир.

Во-вторых, жир распределяется по телу неравномерно, и организм может сжигать его не там, где хотелось бы худеющему. Это связано с разным количеством адреналиновых рецепторов в различных частях тела. В результате люди могут еще больше урезать рацион, что приводит к срывам и нарушению психического состояния.

В-третьих, при резком сокращении калорий мозг может отдавать неосознанные команды к экономии энергии, из-за чего расход калорий падает. Таким образом, быстрое похудение может натолкнуться не на отсутствие силы воли, а на биохимию, которая не учитывает желание человека влезть в старые джинсы за неделю.