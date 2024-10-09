Нутрициолог Никитина заявила, что из всех правителей России Александр II питался правильнее всех

Она отметила, что Александр I не страдал перееданием и не имел особого влечения к еде. Его любимым продуктом была свекла, известная своими полезными свойствами и способствующая здоровому обмену веществ, а также нормализующая работу желудочно-кишечного тракта.

Николай I также придерживался скромной диеты, часто пропуская приемы пищи, что можно считать формой интервального голодания, что оказалось полезным для здоровья. В его рацион входили пожарские котлеты, которые содержат не так много калорий, особенно если их готовить без белого хлеба.

А его преемник, император Александр II, строил меню вокруг своего увлечения — охоты. Он предпочитал есть мясо, добытое собственноручно, сочетая его с натуральными овощами и хлебом, что составило самые сбалансированные и питательные блюда.