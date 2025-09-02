Нутрициолог Никитина рекомендовала ограничить употребление баклажанов людям с язвой и гастритом

Баклажан, известный в народе как «синенький», является близким родственником помидоров, картофеля и перца. Несмотря на популярность этого овоща, есть определенные группы людей, которым его употребление может нанести вред. Нутрициолог Лариса Никитина в разговоре с сайтом Life поделилась информацией о том, кому следует избегать баклажанов.

По словам эксперта, баклажаны противопоказаны людям с аллергией на данную группу растений, так как пациенты с такой аллергией часто не переносят и другие овощи этого семейства — томаты, картофель и перец. Кроме того, баклажаны не рекомендуются при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как язва и гастрит с повышенной кислотностью, поскольку они раздражают слизистую оболочку.

Также их употребление не рекомендовано при подагре и ревматизме из-за содержания щавелевой кислоты и пуринов. Людям с оксалатными камнями в почках и мочевыводящих путях баклажаны также противопоказаны. Детям до трех лет не рекомендуется вводить баклажаны в рацион из-за риска аллергии и трудности переваривания, подчеркнула специалист.