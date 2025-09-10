Нутрициолог Никитина призвала ограничить потребление фастфуда и копченостей осенью

Нутрициолог предупреждает, что употребление холодных продуктов, таких как овощные салаты, окрошка или напитки со льдом, может привести к снижению внутренней температуры тела и, как следствие, к простудным заболеваниям и набору веса. «Холодные и сырые продукты, например, овощные салаты, окрошка, холодный свекольник, которые мы с радостью едим летом, осенью есть не рекомендуется», — подчеркивает Никитина.

Также следует ограничить потребление фастфуда, копченостей, колбас и сосисок, так как они перегружают печень и ЖКТ, замедляют обмен веществ и способствуют набору лишнего веса. «Печень — это наш главный фильтр. Здоровье всего организма начинается с ее чистоты», — комментирует диетолог.

Специалист рекомендует делать акцент на теплых блюдах и согревающих продуктах, таких как горячие супы, тушеные овощи, каши на воде. «Овощи как источник клетчатки, безусловно, нужны. Но если вы едите прохладный салат, основное блюдо обязательно должно быть теплым», — советует Лариса Никитина.

Для укрепления иммунитета полезно добавлять в блюда согревающие специи, такие как куркума, имбирь, корица, чеснок. «Не стоит забывать и о классических природных антисептиках — луке и чесноке, которые богаты фитонцидами», — говорит Никитина.