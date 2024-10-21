Нутрициолог Никитина призвала не слушать специалистов, которые советуют выпивать бокал вина после пробуждения

Нутрициолог Лариса Никитина в разговоре с изданием Life прокомментировала мнение интернет-экспертов о том, что баловать себя небольшой дозой спиртного нужно по утрам, а не по вечерам. Этот совет был дан для того, чтобы избежать отеков.

По ее словам, вино действительно содержит набор полезных для организма микроэлементов, однако их количество не столь велико, чтобы пить этот напиток сразу после пробуждения.

В одном литре вина содержится шесть миллиграммов нужного коже ресвератрола, при это ощутимый результат появится лишь от 1000 миллиграммов этого вещества в сутки. Как подчеркнула специалист, избавиться от отеков можно не с помощью утреннего алкоголя, а с помощью правильного режима дня, питания и приема нужных витаминов.