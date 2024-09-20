Нутрициолог Никитина посоветовала есть бурый рис из-за высокого содержания клетчатки и цинка

При выборе между шлифованным (белым) и нешлифованным (бурым) рисом рекомендуется выбирать второй вариант, отметила нутрициолог Лариса Никитина. Он содержит значительно больше питательных микроэлементов и является безопасным для людей с диабетом, сообщил Life .

Эксперт признала, что белый, как и все продукты с высоким гликемическим индексом, способствует резкому повышению уровня инсулина в крови. Поэтому людям c сахарным диабетом стоит ограничивать его употребление.

В отличие от него бурый рис обрабатывается меньше и содержит такие полезные вещества, как цинк, калий, магний и витамины группы B. Более того, он не поднимает уровень сахара в крови и не способствует развитию диабета второго типа.

Его приготовление занимает почти вдвое больше времени, чем у белого, и он может быть немного более жестким. Никитина добавила, что любой вид риса лучше всего сочетать с белковыми продуктами, такими как курица или рыба.