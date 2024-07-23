Нутрициолог Моторина посоветовала понизить содержание сахара в рационе, чтобы замедлить старение

Нутрициолог и член Ассоциации образовательной функциональной медицины Елена Моторина поделилась рекомендациями, которые помогут поддерживать здоровье и замедлить старение после 40 лет. Об этом сообщила «Свободная пресса» .

Эксперт подчеркнула, что прежде всего, важно сократить потребление сахара в своем рационе или полностью исключить его. Она объяснила, что избыточное количество сахара ведет к «засахариванию» белков. В частности, таких как коллаген и эластин. Это вызывает структурные изменения и способствует появлению морщин. Последние могут возникать не только на коже, но и на сосудах, костях, суставах и соединительных тканях, что ускоряет старение в три-четыре раза.

Лучше вообще отказаться от сахара. Чем ниже уровень глюкозы в крови, тем реже этот процесс происходит в нашем организме, отметила эксперт.