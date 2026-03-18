Нутрициолог Мотина призвала сократить количество готовых блюд, фастфуда, консервов в рационе

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым потреблять менее пяти граммов соли в день — это примерно одна чайная ложка. Такое количество поможет снизить риски развития гипертонии, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Нутрициолог, специалист по пищевому поведению Ася Мотина поделилась со «Свободной прессой» советами, как уменьшить потребление соли.

Она рекомендует:

— сократить количество готовых блюд, фастфуда, консервов и упакованных снеков в рационе, так как они содержат много соли; — проверять этикетки и внимательно изучать содержание натрия, как явно добавленного, так и скрытого.

Кроме того, стоит увеличить употребление фруктов и овощей, богатых калием. Это поможет сбалансировать уровень натрия в организме.

«Рекордсмены по количеству калия в своем составе — бананы, апельсины, абрикосы, хурма, авокадо, киви, картофель, бобы, шпинат, помидоры, батат», — сообщила Мотина.

Также важно пить достаточно воды, чтобы способствовать выведению лишней соли из организма.