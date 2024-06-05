Нутрициолог Молчанова призвала сократить потребление красного мяса и подсолнечного масла

Нутрициолог Ксения Молчанова в беседе с изданием «Страсти» перечислила продукты, которые есть на каждой кухне и которые представляют наибольшую опасность для здоровья.

К вредным продуктам эксперт отнесла красное мясо и подсолнечное масло. По ее словам, чрезмерное потребление говядины, телятины и свинины увеличивает риск развития колоректального рака и диабета второго типа.

«Рекомендуется ограничить употребление этого продукта до двух раз в неделю, предпочитая постные части», — сказала Молчанова.

Что касается подсолнечного масла, обильное добавление этого продукта в блюда провоцирует воспалительные процессы в печени, застой желчи и грозит развитием раковых опухолей.