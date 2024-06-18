Нутрициолог Миллер посоветовал есть морковь для более ровного загара

Чтобы загар был более равномерным и красивым, нужно есть продукты с бета-каротином. Об этом «Газете.Ru» рассказал нутрициолог Николай Миллер.

Он объяснил, что к таким продуктам относится морковка. Для хорошего загара нужно съедать хотя бы по одному корнеплоду в день за пару месяцев до отпуска.

«Бета-каротин, известный своей способностью улучшать цвет кожи. Он содержится в моркови, сладком картофеле, абрикосах и шпинате», — отметил Миллер.

Он добавил, что при попадании в организм бета-каротин превращается в витамин А. Последний способствует выработке меланина.