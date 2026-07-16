Нутрициолог Милаева предупредила о возможном вреде малины для зубов

Малина, несмотря на свою популярность как средство от простуды, может нанести вред здоровью зубов и желудка из-за содержания мелких косточек и кислот. Об этом сайту NEWS.ru сообщила нутрициолог Елена Милаева.

По словам специалиста, малина богата салицилатами, которые могут вызывать аллергические реакции от сыпи до отеков. Кроме того, фруктовые кислоты в составе малины способны разрушать защитный слой зубов. После употребления малины Милаева рекомендует полоскать рот водой, отметил KP.RU.

Нутрициолог также подчеркнула необходимость осторожности при введении малины в рацион детей. Она советует начинать с пары ягод не ранее 10 месяцев, а для детей до трех лет безопасная порция составляет горсть (до 50 граммов) пару раз в неделю. Для старших детей рекомендуемое количество — не более 150–200 граммов в день.

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