Нутрициолог Мигаль назвал скрытые угрозы «здоровых» перекусов

Специалист по коррекции веса и нутрициолог Ефим Мигаль заявил, что продукты, которые считают частью здорового рациона, могут содержать скрытый сахар и мешать снижению веса. Об этом он сообщил в беседе с Lenta.ru .

По словам эксперта, нужно с осторожностью относиться к сладким питьевым йогуртам, мюсли и десертам на фруктозе. Яркие упаковки с надписями о пользе часто скрывают высокий уровень жиров и сахара, пишет KP.RU.

Особое внимание Мигаль обратил на сухофрукты и протеиновые батончики. Из-за испарения влаги сухофрукты отличаются высокой калорийностью, а маркер «PROTEIN» на упаковке батончика не гарантирует качественного усвоения белка.

Нутрициолог рекомендовал тщательно изучать состав продуктов на этикетке, контролировать размер порций и отдавать преимущество натуральным аналогам — цельнозерновым хлопьям и свежим ягодам.