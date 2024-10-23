Нутрициолог Меркулова посоветовала отказаться от тыквы при диабете

Нутрициолог Ирина Меркулова рассказала, при каком заболевании стоит исключить из рациона тыкву. Данный овощ относится к продуктам двойного действия на организм, сообщила эксперт в беседе с Lenta.ru .

По ее словам, оранжевые плоды имеют высокий гликемический индекс. В приготовленном виде — 75 единиц. Именно поэтому от блюда следует отказаться при сахарном диабете. Та же рекомендация касается людей с высоким уровнем сахара в крови, добавил сайт KP.RU.

При этом Меркулова отметила, что тыква обладает массой полезных свойств. Благодаря низкой калорийности она может стать заменой конфетам и шоколаду. А содержащийся в овоще витамин T помогает сжигать жиры.