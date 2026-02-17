Нутрициолог Меркулова отметила опасность сочетания блинов и сгущенки

Нутрициолог Ирина Меркулова рассказала о влиянии блинов на здоровье. Само блюдо она назвала основой, которая может содержать «сахарную бомбу», сообщил MIR24.TV .

По словам эксперта, ключевой фактор риска — это добавки и начинки, используемые при подаче блинов.

«Варенье, джемы и конфитюры. От ягод остался лишь вкус, а в основе — сахар и концентрированный сироп глюкозы и фруктозы, который моментально всасывается в кровь, давая пустой инсулиновый всплеск без какого-либо насыщения», — объяснила специалист.

Она также обратила внимание на опасность сочетания блинов и сгущенки. Такая сладость характеризуется высоким содержанием сахара и жиров животного происхождения, что создает повышенную нагрузку на печень и желчный пузырь.