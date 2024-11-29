Нутрициолог Мальцова: чеснок, тыквенные семечки и имбирь помогут снизить риски заражения паразитами

Различные паразиты могут появиться в организме каждого человека. Однако существует ряд правил, которые помогут снизить риски инфицирования. О них рассказала нутрициолог Марина Мальцова в беседе с Lenta.ru .

По словам специалиста, важно помнить о мытье рук после улицы и перед приемом пищи. Кроме того, необходимо полностью обрабатывать сырое мясо, яйца и птицу, отмечает сайт kp.ru.

Употребление продуктов, содержащих витамины и антиоксиданты, поможет снизить вероятность заражения паразитами. Среди них — морковь, гранат, чеснок, имбирь, тыквенные семечки и специи. Обнаружить наличие вредителей в организме можно с помощью анализа крови, резюмировала Мальцова.