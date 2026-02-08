Нутрициолог Макарова рассказала, что при регулярных тренировках важно включать в рацион качественные источники белка

Многие уверены, что регулярные тренировки автоматически требуют сокращения калорий и строгого режима питания. Однако такой подход может навредить здоровью и быстро погасить энтузиазм по отношению к занятиям спортом. Как же правильно настроить рацион при активном образе жизни? В беседе с «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова обозначила распространенную ошибку, которая сводит на нет все усилия в спортзале.

Как отметила эксперт, с увеличением физической активности, особенно силовых нагрузок, возрастает аппетит и потребность организма в питательных веществах. Многие совершают ошибку, употребляя больше вредной пищи — сладостей, выпечки и фастфуда.

По словам специалиста, такая еда не приносит пользы, не обеспечивает организм витаминами и микроэлементами, которые необходимы для восстановления мышц и поддержания энергии. Макарова подчеркнула, что как только человек начинает заниматься спортом, его рацион следует сразу пересмотреть и сделать более питательным. Каждый прием пищи должен включать качественные источники белка, полезные жиры и сложные углеводы.

Эти компоненты играют важную роль: белок необходим для роста и восстановления мышц, полезные жиры поддерживают обмен веществ и помогают сохранять мышечную массу, а медленные углеводы являются основным источником энергии, улучшают самочувствие и концентрацию.

Нутрициолог предостерегла, что активные тренировки на фоне низкокалорийного или несбалансированного питания не приведут к желаемому результату. Отсутствие прогресса может вызвать потерю мотивации и снижение настроения.