Нутрициолог Макарова рассказала, что питание по принципу 80/20 помогает избежать срывов

Одним из главных инструментов борьбы с накопившейся усталостью является правильное питание. Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» поделилась принципом 80/20, который позволяет сохранять баланс и избегать срывов.

«80% рациона — это натуральные полезные продукты, а 20% можно оставить для удовольствия», — цитирует специалиста сайт RT.

Кроме того, как отметила эксперт, в борьбе с хроническим стрессом и бессонницей могут помочь дыхательные упражнения, теплая ванна с магниевой солью и травяные чаи на основе мелиссы и ромашки.