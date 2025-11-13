Нутрициолог Макарова рассказала, что организм может не усваивать витамины из-за воспалений в кишечнике

Нутрициолог Алла Макарова в интервью «Радио 1» поделилась информацией о причинах, по которым витамины могут плохо усваиваться организмом.

Специалист подчеркнула, что воспалительные процессы в кишечнике и нарушения микрофлоры могут препятствовать полному усвоению полезных веществ.

«Мы уходим на уровень минус один, то есть начинаем восстанавливать микрофлору в кишечнике. Только потом возвращаемся к тем методам, которые будут способствовать повышению уровня витамина», — привел слова Макаровой сайт RT.

По мнению эксперта, все остальные меры будут малоэффективны до устранения основных проблем.