Нутрициолог Лучшева предупредила, что фальсификат молочной продукции встречается даже в дорогих магазинах

По словам эксперта, фальсификат молочной продукции встречается даже в дорогих магазинах. Особенно часто растительные аналоги молочного жира можно найти в сырах, масле, твороге и сгущенке, добавил «Петербургский дневник».

Лучшева отметила, что проблема не в растительных жирах, а в том, что потребитель не всегда знает, что он покупает. На упаковке может быть написано «Сметана» или «Масло сливочное», а мелкими буквами — «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».

Чтобы не ошибиться при покупке, нутрициолог советует:

1. Внимательно читать состав продукта. Искать три слова-триггера: заменитель молочного жира, растительные жиры, пальмовое масло. Их наличие — стоп-сигнал. 2. Обращать внимание на срок хранения. Натуральное молоко хранится 5–10 дней, сыр — пару недель в холодильнике. Если «молоко» хранится 6 месяцев, а твердый сыр — полгода при комнатной температуре, значит, внутри глубокая переработка, консерванты или заменители. 3. Сравнивать цену с рыночной средней. Слишком низкая цена — почти гарантия подделки.

Также эксперт рекомендует не покупать продукты с надписью «молокосодержащий», если не уверены в составе, и не верить надписи «без заменителей молочного жира», если в составе есть пальмовое масло.