Нутрициолог Лопандина рассказала, что полезные жиры в виде орехов и авокадо помогут нормализовать гормональный фон

Чтобы не набрать вес и поддержать иммунитет осенью, важно сделать ставку на теплые блюда, полезные жиры и трехразовый режим приема пищи. Об этом рассказала интегративный нутрициолог Евгения Лопандина в разговоре с MIR24.TV .

Эксперт посоветовала включать в меню рыбу, богатую омега-3 кислотами и витамином D, теплую пищу вроде супов и запеканок, каши и сезонные овощи. Следует отказаться от частых перекусов, избытка углеводов вечером и чрезмерного потребления кофе.

Белковые блюда с добавлением овощей рекомендуются на ужин, а вот быстрые углеводы, сахар и фабричную выпечку стоит ограничить. Особое внимание нужно уделить полезным жирам: горсть орехов, ложка растительного масла в салат и авокадо помогут нормализовать гормональный фон и укрепить иммунную систему, подчеркнула Лопандина.